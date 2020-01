Ein US-Gericht hat 22 Frauen umgerechnet mehr als elf Millionen Euro Entschädigung zugesprochen, weil sie ohne ihr Einverständnis in Online-Pornos auftauchten.

Dem Urteil zufolge hatten die Betreiber eines der größten kostenlosen Porno-Portale der Welt den Frauen erzählt, die Videos seien für private Sammler oder DVDs im Ausland bestimmt. Wie die BBC berichtet, wurde den 18- bis 23-Jährigen versichert, dass die Videos niemals ins Netz gestellt würden. Das Gericht in San Diego ordnete an, dass die Portal-Betreiber die Videos löschen und dafür sorgen müssten, dass sie auch von anderen Seiten verschwinden. Den Gerichtsunterlagen zufolge sind viele der Darstellerinnen Studentinnen, die auf Geld angewiesen sind. Das Gericht sah auch Hinweise darauf, dass private Daten weitergegeben wurden, anhand derer die Frauen von Freunden und Familie identifiziert werden konnten. Einige hätten seitdem Suizidgedanken, ihren Job verloren und fühlten sich verstoßen. Am Drehtag wurden die Frauen dem Gericht zufolge oft mit Alkohol oder Cannabis gefügig gemacht, bevor sie einen achtseitigen Vertrag unterschreiben sollten.

Das Urteil gegen das Porno-Portal ist noch nicht rechtskräftig.