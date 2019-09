Manche Rezensenten geben sich viel Mühe und schreiben sehr ausführlich. Aber das könnte vergebens sein, zeigt eine Studie von Forschenden aus Kanada und England, über die das Wissenschaftsportal spektrum.de berichtet. Zumindest wenn die Bewertungen in der Ich-Form geschrieben sind. Demnach empfinden Internetnutzende diese als weniger hilfreich. Die Forschenden haben per Computer mehr als 40.000 Amazon-Bewertungen auf Englisch ausgewertet, zu zufällig ausgewählten Bestsellern von Fernsehern, Laserdruckern, Büchern und Musikalben. Je öfter das Wort "ich" darin vorkam, desto seltener hatten andere Nutzer die Rezension als hilfreich bewertet. War sie nicht nur in der Ich-Form geschrieben, sondern auch besonders kurz, emotional und negativ, kam sie noch schlechter an. Umgekehrt wurden Rezensionen, in denen der Leser oder die Leserin direkt angesprochen wurde, öfter als hilfreich gewertet.

Die Forschenden sagen, dass die Ich-Perspektive die Aufmerksamkeit vom Produkt auf die kritisierende Person legt - die interessiere den Leser oder die Leserin aber nicht.