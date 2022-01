Wo am meisten Geld verdient wird, wird auch am meisten konsumiert.

So lässt sich eine Analyse zum Online-Shopping vom Bundesraumforschungs-Institut zusammenfassen. Die Forschenden haben sich angeschaut, wo in Deutschland welche Konsumgüter online bestellt werden.

Viel Shopping in Starnberg, München und im Hochtaunus

Demnach haben letztes Jahr die Menschen in den bayerischen Landkreisen Starnberg und München und im hessischen Hochtaunus das meiste Geld fürs Online-Shopping ausgegeben: im Schnitt 1000 Euro. Am Ende der Skala stehen die Städte Herne im Ruhrgebiet und Pirmasens in Rheinland-Pfalz mit rund 650 Euro. Der bundesweite Schnitt liegt laut der Analyse bei rund 800 Euro pro Person im letzten Jahr.

Baumarkt-Produkte vor allem auf dem Land gefragt

Herausgestochen ist das Baumarkt-Sortiment - anders als bei Möbeln, Kleidung, Essen und anderen Konsumgütern wurden Baumarkt-Teile nicht unbedingt in den reicheren Gegenden bestellt, sondern eher in ländlichen Gegenden.