In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat ein Jobangebot viel Ärger ausgelöst.

Gesucht war ein Sandwich-Beleger für eine US-Fastfoodkette. Eine emiratische Firma schrieb die Stelle aus und suchte explizit nach einheimischen Interessenten. Mit der Begründung: Sie unterstütze damit die Bemühungen des Staates, Stellen für Einheimische zu finden.

Hintergrund ist ein Gesetz, nach dem die meisten großen Privatunternehmen qualifizierte Jobs an Einheimische vergeben müssen. Andernfalls droht eine Strafe. Bisher sind rund 90 Prozent der Stellen im Privatsektor in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Menschen aus dem Ausland besetzt. Die meisten Einheimischen arbeiten in den staatlichen Behörden des Golfstaats.

Viele Nutzerinnen und Nutzern auf Twitter sahen das Jobangebot - Einheimische als Sandwich-Beleger gesucht - aber als Beleidigung und nicht ziel-führend, sie in qualifizierte Jobs zu bringen. Ähnlich sah es die Staatsanwaltschaft der Emirate. Sie ermittelt jetzt, weil aus ihrer Sicht gegen das Gesetz verstoßen wurde, mehr Einheimischen gute Jobs zu verschaffen. Die emiratische Vermittlungs-Firma zog die Stellenausschreibung schließlich zurück.