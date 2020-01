In Brasilien ist der Kultursekretär aus der Regierung entlassen worden, wegen einer Äußerung, die an ein Zitat Joseph Goebbels angelehnt ist.

Die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro hatte eine Initiative gestartet, um nationale und religiöse Kunst zu fördern. Kultursekretär Roberto Alvim hatte in einem Video, das vorgestern veröffentlicht wurde, einen neuen Kunstpreis angekündigt. Er wolle eine historische kulturelle Wiedergeburt erreichen, um eine neue brasilianische Zivilisation zu schaffen. Dann sagte Alvim mehrere Sätze, die mehr oder weniger wortgleich in einer Rede Goebbels' in den 30erJahren vorkamen: Die Kunst werde heroisch und national sein. Oder sie werde nichts sein.

Alvim verteidigte seine Aussagen. Er räumte Ähnlichkeit zu dem Goebbels-Zitat ein. Dabei handele es sich aber lediglich um einen "rethorischen Zufall". Oppositionspolitikern, Künstler, Vertreter jüdischer Organisationen und die brasilianische Anwaltsvereinigung reagierten empört auf die Äußerungen. Einige wiesen darauf hin, dass nicht nur das Zitat eine Anlehnung an Nazi-Propaganda sei, sondern auch der Rest der Inszenierung. In dem Video Alvims läuft z.B. auch Musik von Richard Wagner im Hintergrund.

Bolsonaro, der selber regelmäßig die frühere Militärdiktatur in Brasilien verherrlicht und gegen Minderheiten hetzt, nannte Alvims Aussagen "unglücklich". Er sei im Amt nicht haltbar. Am grundsätzlichen Ziel, die Bildung und die Kunst Brasiliens, nationalistisch zu beeinflussen, hält Bolsonaro allerdings fest.