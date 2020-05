In Weißrussland ist die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs eine Siegesfeier.

Ähnlich wie in Russland marschiert traditionell Militär über die Prachtstraßen, um den Triumph über Nazi-Deutschland zu feiern. Doch während in Moskau die Parade dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ließ der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko seine Soldaten in Minsk aufmarschieren.

«Der Feiertag ist uns heilig», sagte Lukaschenko am Samstag in Minsk zur Kritik, warum er die Parade nicht abgesagt habe, «wir können nicht anders». Weißrussland sei das den Opfern des Zweiten Weltkrieges schuldig: «Sie alle wollten leben, aber starben, damit wir leben.» Das Land gehörte zu denen, die im Zweiten Weltkrieg am meisten unter dem Angriff des Deutschen Reiches zu leiden hatten.

Lukaschenko geht es aber offenbar nicht nur um die Erinnerung an den Sieg, sondern auch darum, deutlich zu machen, was er von den Corona-Maßnahmen hält. In Minsk marschierten tausende Soldaten ohne Mundschutzt dicht an dicht durch das Zentrum. Auf einer Tribüne saßen auch die mit Weltkriegsorden dekorierten Veteranen und ihre Angehörigen. Für den ganzen Tag waren festliche Massenveranstaltungen geplant - trotz Warnungen auch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer Ausbreitung des Virus. Nach offiziellen Zahlen haben sich in Weißrussland bisher gut 21.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Lukaschenko hatte die Einschränkungen in anderen Ländern immer wieder als Panikmache bezeichnet. Sein Land komme gut zurecht mit der Versorgung von Kranken. Belarus lasse sich nicht unterkriegen. Das öffentliche Leben geht fast weiter wie vor der Pandemie.