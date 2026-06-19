Ab heute soll es grundsätzlich leichter sein, seine Online-Käufe rückgängig zu machen.

Anbieter müssen auf ihren Webseiten und in Apps jetzt einen Widerrufsbutton haben. An den muss man auch leicht rankommen können.

Ziel der neuen Regel ist, dass das Rückgängigmachen genauso schnell und einfach geht wie das Kaufen selbst. Bisher musste man oft nach einer Mailadresse oder Formularen suchen, wenn man es sich doch anders überlegt hat mit dem Kauf.

Der Widerruf ist aber weiter nur innerhalb der gesetzlichen Frist möglich. Die liegt meist bei 14 Tagen.