Amazon liefert in Frankreich bis auf Weiteres nicht mehr aus.

Hintergrund ist ein Gerichtsurteil gegen den Onlinehändler. Laut dem Gericht hat Amazon in der Coronavirus-Krise seine Verpflichtungen nicht ausreichend erfüllt. Es geht um den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Angestellten in den Logistikzentren. Geklagt hatte eine Gewerkschaft: Sie hatte Amazon vorgeworfen, in seinen Verteillagern gegen das Versammlungsverbot von mehr als 100 Personen zu verstoßen.

Amazon reagierte verständnislos auf das Urteil. Die Beschäftigten hätten Masken erhalten, zudem werde ihre Körpertemperatur kontrolliert.

Laut dem Unternehmen müssen jetzt in allen Lagern neue Risikobewertungen durchgeführt und die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen aufgestockt werden. Die Mitarbeiter der Verteilzentren sollen in dieser Woche zu Hause bleiben, werden aber weiter bezahlt.