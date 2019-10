Amazon, Zalando & Co.: Onlineshopping boomt. Deswegen will die Post jetzt mehr Packstationen aufstellen.

Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey kommen in Deutschland pro Kopf im Jahr rechnerisch 24 verschickte Online-Bestellungen zusammen. Die Deutsche Post reagiert auf diese Entwicklung und kündigt an, dass bis 2021 3000 neue Packstationen dazukommen sollen, an denen Pakete selbstständig abgeholt und versendet werden können.

Bisher gibt es rund 4000 Packstationen in Deutschland. Die ersten sind vor 16 Jahren aufgestellt worden. Zusätzlich dazu gibt es rund 24.000 Paketannahmestellen, zum Beispiel in Kiosken und Tankstellen.