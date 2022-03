In den USA sind in den letzten zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen inhaftiert worden.

Laut einem Bericht des Prison Policy Institute ist die Zahl der Häftlinge in nationalstaatlichen Gefängnissen und den Gefängnissen der Bundesstaaten - den sogenannten prisons - während der Pandemie um etwa 16 Prozent zurückgegangen und die Zahl der Häftlinge in örtlichen Gefängnissen - den jails - um 13 Prozent gesunken. In jails werden auch Untersuchungshäftlinge eingesperrt.

Bezogen auf die Bevölkerungszahl werden in den USA aber wesentlich mehr Menschen eingesperrt als in allen anderen Ländern der Erde. Der vorübergehende Rückgang ist laut dem Bericht nicht auf koordinierte Reformen zurückzuführen, sondern darauf, dass es aufgrund der Pandemie Verzögerungen im Justizwesen gab.

Laut dem Bericht sitzen rund 1,9 Millionen Menschen in mehr als 6.000 US-Haftanstalten. 38 Prozent davon sind Afro-Amerikaner - obwohl sie nur 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Armut trage wesentlich zu Inhaftierungen bei. Aus finanziellen Gründen könnten sich viele Untersuchungshäftlinge hohe Kautionen nicht leisten.