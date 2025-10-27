Musik während einer OP?

Die kann nicht nur unterhaltsam für das OP-Team sein, sondern auch Patientinnen und Patienten gut tun. Das bestätigt eine kleine Studie im Fachmagazin Music and Medicine. Dafür durften sich rund 30 Patientinnen und Patienten vor ihrer Gallenblasen-OP ein ruhiges Musikstück aussuchen. Bei anderen wurde keine Musik gespielt. Messungen ergaben, dass die Patienten bei den Musik-OPs weniger Narkose brauchten und nachher sanfter wieder aufwachten. Insgesamt schüttete ihr Körper weniger Stress-Hormone aus - und das, obwohl die Patienten bewusst gar nichts von der Musik mitbekamen. Nerven- und Hormonsystem reagierten trotzdem darauf.

Auch andere Studien haben schon auf positive Effekte von Musik bei Operationen hingewiesen.