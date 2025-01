Opiod-Konsum ist grundsätzlich gefährlich. Forschende in den USA haben nun ermittelt, dass die Injektion der starken Schmerzmittel noch schädlicher ist als wenn man sie raucht.

Für die Studie im Fachmagazin Addiction wurden die Daten von fast 600.000 Menschen analysiert. Die Hälfte von ihnen gibt an, dass sie Opioide raucht, die andere spritzt sich die Mittel. Heraus kam: Die Sterblichkeit war in der Gruppe der Opiod-Spritzenden etwa 50 Prozent höher als in der Gruppe der Opioid-Rauchenden