Forschende vom Max-Planck-Insitut haben einen Spiegel entwickelt, der aus ungefähr 100 identischen Atomen besteht. Das ist ein Gewicht, das ein Mensch gar nicht spürt. Der Spiegel ist auch sehr, sehr dünn.

Er ist nur zehn Nanometer dick und damit tausend Mal dünner als ein menschliches Haar. Das Forschungsteam schreibt, dass die Spiegelung aber so stark ist, dass man sie mit dem bloßen Auge wahrnehmen könnte. Könnte - denn der Spiegel an sich ist nur sieben Mikrometer groß. Viel zu klein, um ihn ohne eine optische Vergrößerung zu sehen. Der passende Spiegel für untwegs wird er also trotz seiner Leichtigkeit nicht.

Die Forschenden haben ihn für einen Apparat entwickelt, mit dem quantenoptische Experimente durchgeführt werden sollen. So kann man in Zukunft vielleicht den Aufbau von Licht besser untersuchen.