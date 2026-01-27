Wie wäre es, wenn wir unsere Organe und auch Prozesse im Körper einfach fernsteuern könnten?

Daran arbeiten tatsächlich Forschende der Biochemie, unter anderem aus Deutschland. Sie haben Wirkstoffe entwickelt, die sich im Körper auf Zellen draufsetzen und dann auf Lichtsignale reagieren. Dadurch wird bei den Zellen sowas wie ein Kanal geöffnet und Calcium kann einströmen - und das löst dann eine Reaktion aus: Zum Beispiel zieht sich ein Muskel zusammen.

Entscheidend ist dabei die Farbe des Lichts, erklärt das Team im Fachmagazin Nature Chemical Biology: Bei UV-Licht wird der Kanal weit geöffnet und bei blauem Licht wird er verschlossen. So können die Forschenden ganz genau steuern, wie Zellen und Organfunktionen angeregt werden.

Hilfreich wäre das zum Beispiel bei der Gabe von Medikamenten: Dann würden Wirkstoffe nur an den Stellen im Körper aufgenommen, die mit bestimmten Licht bestrahlt werden.