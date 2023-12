Bei organisierter Kriminalität denken viele an den Mafiaboss und seine Handlanger, an Drogenbarone oder Hacker. Und nur wenige an Frauen.

Dieses Klischee haben auch Justiz- und Sicherheitkräfte - kritisiert die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie hat Daten aus vierzehn Ländern ausgewertet. Demnach sind Frauen in jeder Hierarchiestufe aktiv - vor allem bei Wirtschaftsverbrechen und Einbrüchen. Besondere Rolle der Frauen Über die Familie oder Liebesbeziehungen kommen sie in die Organisationen. Als Insiderinnen sollen sie besonders wichtig für die Kriminellen sein, weil sie das Vertrauen ihrer Männer haben, ohne sich in Prüfungen beweisen zu müssen. Die OSZE fordert deshalb, dass sich die Behörden dessen bewusst werden und mehr Frauen als Täterinnen oder wichtige Zeuginnen ansehen. Eine Möglichkeit, mehr Verbrechen aufzuklären, könnte deshalb sein, Frauen mehr Plätze in Ausstiegsprogrammen anzubieten.