Die Polizei in El Salvador hat innerhalb von fünf Monaten mehr als 50.000 Verdächtige festgenommen, die kriminellen Banden angehören sollen.

Außerdem seien 1.300 Schusswaffen und rund eine Million US-Dollar sichergestellt worden, sagte der zuständige Behördenleiter. Präsident Nayib Bukele hatte vor einem knappen halben Jahr den Ausnahmezustand ausgerufen. Auslöser war ein Bandenkrieg im März, bei dem 87 Menschen getötet worden waren. Der Ausnahmezustand ermöglicht der Polizei unter anderem Verhaftungen ohne Haftbefehl.

Insgesamt sind in El Salvador mittlerweile rund 66.000 mutmaßliche Mitglieder der "Maras", der krimineller Banden, im Gefängnis. Um dem Andrang gerecht zu werden, will Präsident Bukele bis Ende des Jahres ein neues, besonders großes Gefängnis im Zentrum des Landes bauen lassen, in dem bis zu 40.000 Insassen untergebracht werden können.