Damit sie nicht sofort anfangen abzusterben, können Ärztinnen und Ärzte das Herz mithilfe von Maschinen ein paar Stunden weiter schlagen lassen. Was aber, wenn das Herz schon aufgehört hat, zu schlagen?

Ein Krankenhaus in England hat eine Maschine entwickelt, die mit Sauerstoff angereichertes Blut in Herz und Lunge pumpen kann und die absterbenden Organe so anscheinend wieder reanimieren kann - selbst bei Spendern, deren Herz aufgehört hatte zu schlagen. Einer der Chirurgen sagte der BBC, das sei wie Batterien aufladen. Er glaubt, dass die Maschine helfen kann, die Zahl der transplantierbaren Herzen und Lungen zu verdoppeln - wenn nicht sogar zu vervierfachen.

Letzten Sommer hat das Royal Papworth Hospital in Cambridge die Maschine zum ersten Mal benutzt: Der Patient ist 25 Jahre alt und der weltweit erste und bisher einzige mit Herz und Lunge von einem Spender, dessen Herz aufgehört hatte zu schlagen.