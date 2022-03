Im Fachmagazin Nature berichtet ein Forschungsteam, dass Menschen, die vom Land kommen, bei einem Orientierungsspiel am Computer besser abschnitten als Menschen, die in der Stadt aufgewachsen sind. Vor allem Städte, die aussehen wie ein Schachbrett, zum Beispiel New York oder Chicago, machten einen großen Unterschied. Wer im mittelalterlich-geprägten Prag aufgewachsen war, hatte nur kleine Nachteile gegenüber Landeiern.

Die Forschenden schließen daraus, dass die Umgebung in der frühen Kindheit den Orientierungssinn nachhaltig schult: Auf dem Land ist es schwieriger, sich zurecht zu finden, weil Straßen nicht immer parallel verlaufen und man sich mehr merken muss. Später kann man sich dann auch besser in komplexeren Umgebungen orientieren.

Spiel eigentlich für Alzheimer-Forschung

Für die Studie konnten die Forschenden Daten von 40.000 Menschen aus 38 Ländern nutzen, die an dem Computerspiel teilngenommen hatten. Das Spiel Sea Hero Quest wurde ursprünglich für die Alzheimer-Forschung entwickelt. Es ist schon bekannt, dass die Orientierungsfähigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt.

Jetzt konnten die Forschenden zeigen, dass dabei auch die Kindheitsumgebung eine Rolle spielt: Wer auf dem Land aufgewachsen ist, war vom Orientierungssinn noch fünf Jahre jünger als die Stadtkinder.