Wenn futtersuchende Arbeiterinnen der Wüstenameisen (Cataglyphis fortis) zurück in ihr Nest wollen, könnten sie leicht die Orientierung verlieren - schließlich leben sie in den ziemlich kargen Salzpfannen Nordafrikas.

Kompass, Schrittzähler und Hügelbau

Sie wissen sich aber zu helfen: Sie nutzen nicht nur einen Sonnenkompass und eine Art Schrittzähler, um die zurückgelegte Entfernung zu messen. Sie bauen auch hohe Hügel an die Nesteingänge als visuelle Orienterungsmarke. Allerdings tun sie das nur, wenn es keine anderen optischen Hilfen gibt, wie beispielsweise Büsche. Das beschreiben drei Forschende des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie im Fachmagazin Current Biology.

Sie haben versuchsweise die Hügel entfernt und geguckt, was dann passiert. In der Regel begannen die Ameisen die Hügel schnell wieder aufzubauen. Wenn das Team allerdings kleine schwarze Zylinder in die Nähe der Nester stellte, sparten die Wüstenameisen sich die Arbeit: Offenbar reichten die Zylinder als Orientierungshilfe aus.