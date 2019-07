Leipziger Forschende sind für diese Frage in den Kongo gereist. Dort leben die Mbendjele BaYaka in dichten Tielflandregenwäldern ohne Karte und Kompass. Sie können auf weit entfernte Ziele zeigen und finden nach dem Jagen und Sammeln einfach nach Hause zurück.



Mit ihnen haben die Forschenden rund 600 Tests gemacht und zeigen damit: Es geht gar nicht so sehr um einen Orientierungssinn, sondern eher um eine Orientierungserfahrung: Denn schon Kinder ab sechs Jahren waren genauso zielsicher trainiert wie erwachsene Männer und Frauen. Ihre Orientierung war bei unbekannteren Gebieten besser, wenn die Sonne zu sehen war. Sie hatten also gelernt, die Sonne als Kompass zu nutzen. Laut den Forschenden ist das überraschenderweise der erste wissenschaftliche Beweis überhaupt, dass Menschen - wie Bienen - die Sonne als Kompass nutzen.



Außerdem war bei Frauen und Männern die Orientierung gleich gut ausgeprägt. Das spricht laut den Forschenden für die Erfahrungsthese, denn bei den Mbendjele BaYaka sind die Geschlechter gleichgestellt und bewegen sich fürs Jagen gleich weit von zuhause weg.