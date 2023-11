Wer eine neue Tier- oder Pflanzenart entdeckt, darf auch einen Namen aussuchen - das ist schon lange so Brauch.

Die Amerikanische Ornithologische Gesellschaft hat nun aber beschlossen, in Zukunft neue Vogel-Arten nicht mehr nach Menschen zu benennen. Als weiterer Schritt sollen bis zu 80 Vogelarten, die nach Menschen benannt wurden, neue Namen bekommen. Der Gesellschaft geht es vor allem darum, dass Vogelarten teilweise nach Menschen benannt sind, die in der Vergangenheit problematische Ansichten vertreten haben. So wurde zum Beispiel der Hammond's Flycatcher nach einem Militärarzt aus dem 19. Jahrhundert benannt, der sich immer wieder rassistisch gegen schwarze und indigene Menschen äußerte.

Vogel soll selbst als Vorbild dienen

Die Umbenennung gilt für die englischsprachigen Bezeichnungen der Vögel. In Zukunft sollen Vögel Namen bekommen, die zum Beispiel ihr Aussehen beschreiben oder ihre Eigenarten. Die Präsidentin der Armerikanischen Ornithologischen Gesellschaft sagt dazu, dass Namen prägen und einige Vogelnamen Verbindungen in die Vergangenheit hätten, die heute ausschließend und verletzend seien.