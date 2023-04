Tracker immer mehr für Stalking missbraucht

Kleine Bluetooth-Tracker werden gerne genutzt, um Schlüssel oder andere verlegte Dinge wiederzufinden.

Immer häufiger werden die Ortungs-Geräte aber offenbar für Stalking missbraucht. Laut SWR-Recherchen erlebt zum Beispiel die Münchener Staatsanwaltschaft immer wieder solche Verfahren. Auch Hilfseinrichtungen wie Frauenhäuser haben immer mehr mit Fällen zu tun, in denen Stalking-Betroffene mit Trackern ausgespäht werden.

Hersteller wollen gegensteuern

Stalker verstecken die Geräte zum Beispiel im Auto, in Jackentaschen oder nähen sie in Kleidung ein. Laut der Recherche ist Herstellern wie Apple und Samsung die Missbrauchsgefahr mittlerweile bewusst. Sie haben Features eingeführt, die Stalking verhindern sollen. Zum Beispiel soll man mit einer bestimmten Funktion rausfinden können, ob ein unbekannter Tracker in der Nähe ist.