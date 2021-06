Im Vorstand des Verbands, der die Oscars verleiht, sitzen jetzt erstmals mehr Frauen als Männer.

Unter anderem wurden die US-Schauspielerin Rita Wilson und die kanadische Filmkomponistin Lesley Barber neu in das Gremium gewählt.

Das Board of Governors hat 54 Mitglieder. Wie die Academy mitteilte, ist die Zahl der Frauen jetzt von 26 auf 31 angestiegen. Auch der Anteil von Vertretern von Minderheiten ging hoch, von 12 auf 15. Der Verband mit seinen über 9000 Mitgliedern setzte sich traditionell überwiegend aus weißen Männern zusammen. Dieser Mangel an Vielfalt hatte in den letzten Jahren zu Kritik geführt.