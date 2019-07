Die Oscar-Academy könnte in diesem Jahr so weiblich werden wie noch nie.

Die Academy of Motion Pictures and Sciences sagt, dass zum ersten Mal mehr als die Hälfte der rund 850 neu eingeladenen Filmschaffenden weiblich sind. In zehn von 17 Oscar-Kategorien wurden mehr Frauen als Männer zur Jury gebeten.

Wenn alle Eingeladenen zusagen, steigt der Frauenanteil auf 32 Prozent. Der Anteil der nicht-weißen Mitglieder liegt dann bei 16 Prozent und hätte sich in den letzten Jahren verdoppelt.

Die Academy sagt auch, dass sie mehr Vertreter von Minderheiten eingeladen hat. Insgesamt gibt es jetzt etwa 9000 Akademie-Mitglieder. Sie alle entscheiden, wer einen Oscar bekommt.

In den letzten Jahren gab es immer wieder Kritik an der mangelnden Vielfalt der Oscars. Vor allem weibliche und nicht-weiße Filmschaffende sagen, dass sie unterrepräsentiert sind.