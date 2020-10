Bei der Nasa hat es heute Nacht großen Jubel gegeben, denn das mehrstündige komplizierte Manöver der Raumsonde Osiris-Rex am Asteroiden Bennu hat geklappt.

Die Sonde hat mit einem Roboterarm Bennus Oberfläche berührt und dort Proben entnommen. Das sollen 60 Gramm bis 2 Kilo sein - und zwar Staub, Geröll und Gestein. Die kommen dann in drei Jahren auf der Erde an. Ob diese Probenmenge reicht und verwertbar ist, wird sich aber erst in einigen Tagen rausstellen, wenn Osiris-Rex mehr Daten gesendet hat.

Der Asteroid Bennu fliegt alle paar Jahre ziemlich nah an der Erde vorbei. Auch deshalb will ihn die Nasa genau erforschen. Außerdem könnten die Proben mehr Infos über den Ursprung der Materie im Sonnensystem bringen.

Es ist das erste Mal, dass eine US-Sonde ein solches Manöver ausgeführt hat. Vorher hat schon Japan Proben von einem Asteroiden gesammelt.