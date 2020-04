Das ist aber offenbar doch nicht so, haben Forschende von der Nasa festgestellt. Sie haben die Daten mehrerer Radarsatelliten ausgewertet, um das Verhalten eines der größten Gletscher in der Ost-Antarktis zu untersuchen: dem Denman-Gletscher. Sein Eisvolumen ist so groß, dass der globale Meeresspiegel um 1,50 Meter ansteigen würde, würde der Gletscher vollständig abtauen. Die Untersuchungen haben jetzt ergeben, dass der Gletscher in den letzten 40 Jahren schon 268 Milliarden Tonnen Eis verloren hat.

Damit hat der Denman-Gletscher eine ähnliche Abtau-Rate wie zum Beispiel die Küste der Amundsee in der West-Antarktis, die als sehr warmer Bereich gilt. Deshalb müssten dieser Gletscher und auch andere in dieser Region laut den Forschenden künftig genauer überwacht werden.