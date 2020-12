Ostafrika droht eine weitere große Heuschreckenplage - die zweite in diesem Jahr.

Nach einem Bericht der kenianischen Zeitung "The East African" haben erste Schwärme schon Kenia erreicht. Es handelt sich um Wüstenheuschrecken, die in riesigen Schwärmen von Millionen Tiere auf der Suche nach Nahrung wandern.

Sie vermehren sich vor allem in Somalia, Äthiopien und im Jemen. Versuche, das zu verhindern, sollen wenig erfolgreich gewesen sein. Laut Kenias Landwirtschaftsministerium wurde erwartet, dass größere Schwärme Mitte dieses Monats über Somalia und Äthiopien nach Kenia ziehen. Doch offenbar gab es Schwärme, die bisher nicht beobachtet wurden und früher als erwartet in Kenia eingetroffen sind. Mit Unterstützung der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft wollen die betroffenen Länder die Schwärme sowohl aus der Luft als auch am Boden bekämpfen.

Im Frühjahr hatten Heuschrecken in Ostafrika und im Jemen tausende Hektar Ackerflächen zerstört. Den Schaden schätzt die Weltbank auf bis zu 8,5 Milliarden Dollar.