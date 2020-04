Aktuell fliegen riesige Schwärme junger Wüstenheuschrecken aus den Brutgebieten in Somalia dorthin, wo saisonaler Regen frische Vegetation hervorgebracht hat. Diese zweite Welle könnte laut Experten zwanzigmal größer ausfallen als die erste. Millionen Menschen in ländlichen Regionen Afrikas werden so in ihrer Existenz bedroht.

Hinzu kommt: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie können sie sich jetzt noch schlechter dagegen wehren. Sollten sich die Menschen versammeln, um gemeinsam gegen die Heuschrecken anzukämpfen, könnte sich auch unter ihnen das Coronavirus ausbreiten.

Die Uno-Ernährungsorganisation FAO hat die aktuelle Heuschrecken-Plage, die teilweise auf den Klimawandel zurückzuführen ist, als "eine beispiellose Bedrohung" bezeichnet. Um der Krise etwas entgegensetzen zu können, wird um zusätzliche Finanzmittel gebeten. Insgesamt hofft die FAO auf Hilfen in Höhe von 153 Millionen Dollar (140 Millionen Euro). Bisher wurden der Organisation 111 Millionen Dollar überwiesen oder zugesagt.