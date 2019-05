In vier Landkreisen in Ostdeutschland verdienen Frauen mehr als Männer.

Das geht aus einer neuen Untersuchung vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Demnach haben vollzeitbeschäftigte Frauen in Cottbus ein rund vier Prozent höheres Einkommen als Männer. Auch in Frankfurt an der Oder, Dessau-Roßlau und Schwerin liegen sie im Schnitt mit ihren Bezügen über dem der Männer.

Im bundesweiten Durchschnitt ist es andersrum. Hier bekommen vollzeitbeschäftigte Männer rund 21 Prozent mehr Gehalt. Unterschiede bei Qualifikation, Berufswahl und Arbeitserfahrung sind dabei allerdings nicht berücksichtigt.