So langsam wird es Zeit fürs Ostereier-Einkaufen und die Universität Hohenheim hat untersucht, ob es einen Unterschied zwischen Bio-Eiern und Eiern aus konventioneller Hühnerhaltung gibt.

Klar, bei Bio hat das Huhn mehr Platz und anderes Futter - aber wie wirkt sich das auf Eigelb, Eiweiß und die Schale aus? Michael Grashorn ist Geflügelwissenschaftler an der Uni Hohenheim und er sagt, dass bei Eiern aus konventioneller Haltung der Dotter dunkler und größer ist, weil die Tiere spezielles Kraftfutter mit mehr Nährstoffen bekommen und im Futter Farbstoffe mit dabei sind. Beim Eiweiß ist es so, dass es bei Bio-Eiern normalerweise etwas fester ist und damit hochwertiger. Das liegt am besseren Immunsystem der Bio-Hennen.

Dieses Jahr gibt es bei den Eiern eine Besonderheit: Die Schale ist besonders dünn und zerbrechlich - egal, ob Bio oder nicht. Einige Wissenschaftler vermuten, dass das an der Vogelgrippe liegt. Grashorn glaubt, dass es damit zu tun hat, dass die Hennen älter sind. Es gab nämlich dieses Jahr zu wenig Legehennen-Nachwuchs, deswegen müssen die alten Hennen nochmal ran. Und deren Eier haben dünnere Schalen.