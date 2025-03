Er wächst im klaren Wasser der Ostsee in Tiefen bis zu zehn Metern und er bildet ausgedehnte Unterwasserwälder, in denen Fische, Schnecken und viele andere Arten leben - die Rede ist von Blasentang.

Wer schon mal an der Ostsee am Strand war, kennt ihn von angespülten Tang-Resten. Diese Braunalge könnte möglicherweise den größten Klon der Welt bilden. Er besteht aus Millionen von Blasentang-Pflanzen, die alle genetisch identisch und Ableger der gleichen weiblichen Pflanze sind. Das berichten jetzt schwedische Forschende in der Fachzeitschrift Molecular Ecology. Sie haben festgestellt: Dieser weibliche Klon wächst entlang der Ostseeküste von Schweden auf einer Länge von mehr als 500 Kilometern.



Das Problem dabei: Klone weisen kaum genetische Variation auf. Dadurch können sie sich schlechter auf veränderte Umweltbedingungen wie den Klimawandel einstellen. In einigen Ostseeregionen haben die Forschenden aber zusätzlich auch noch andere weibliche und männliche Blasentang-Pflanzen der gleichen Art gefunden. Bislang galt eine ausgedehnte Seegraswiese vor der westaustralischen Küste als größter lebender Klon.