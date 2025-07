Auf dem afrikanischen Kontinent haben die vier reichsten Menschen zusammen mehr Geld als die Hälfte der Bewohner und Bewohnerinnen.

Das sind Zahlen aus einem Bericht der Hilfsorganisation Oxfam. Darin steht, dass die vier reichsten Milliardäre zusammen umgerechnet fast 50 Milliarden Euro haben. Damit ist ihr Vermögen größer als das von 750 Millionen Menschen in Afrika. Oxfam warnt in seinem Bericht, dass die Ungleichheit weiter zunimmt und das die Demokratie behindert.

Von den 50 Ländern weltweit, in denen die Ungleichheit am größten ist, liegt laut Bericht die Hälfte in Afrika. Die Regierungen dieser Länder kümmern sich aus Sicht von Oxfam nicht um die Armen. Gleichzeitig ermöglichten sie es den Reichen, noch mehr Vermögen anzuhäufen. Oxfam fordert unter anderem eine Vermögensteuer, um die Armut zu bekämpfen.