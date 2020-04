Das Oxford English Dictionary nimmt Begriffe aus Pandemiezeiten jetzt offiziell in die englische Sprache auf. Wie der Guardian berichtet, wird die Abkürzung WFH neu eingetragen, was für Working from Home steht, unser Homeoffice also. Auch Covid-19, der offizielle Name der Lungenkrankheit, ist jetzt offiziell Teil des Englischen.

In einem Blogeintrag des renommierten Wörterbuches heißt es, dass es sehr ungewöhnlich ist zu sehen, wie der Gebrauch bestimmter Wörter in so kurzer Zeit exponentiell angestiegen ist. Die Veränderungen der Gesellschaft veränderten auch die Sprache.

Der Verlag erstellt Rankings der Wörter, die online am meisten in Nachrichten genutzt werden. Zuletzt hatten die Top 20 alle mit Corona zu tun.