In der Studie von Biologen aus Wilhelmshaven geht es um die Steinkoralle. Ein wichtiger Schritt in ihrem Lebenszyklus ist der Übergang von der frei schwimmenden Larve zum Polypen am Grund. (Schon bekannt war, dass bestimmte Lichtverhältnisse, die Oberflächenstruktur eines Riffs und chemische Reize die Larven dazu bringen, sesshaft zu werden.) Die Forscher haben in Experimenten im westlichen Pazifik jetzt herausgefunden, welche Signalketten und Botenstoffe dabei eine Rolle spielen. Sie stellten fest, dass vor allem Dopamin den Prozess anregt. Und auch Glutaminsäure und Adrenalin sind dafür wichtig.

Die Ergebnisse könnten es den Wissenschaftlern zufolge zum ersten Mal ermöglichen, Jungkorallen in Aquakulturen aufzuziehen und so beim Schutz bedrohter Korallenriffe zu helfen. Viele Riffe leiden unter dem Klimawandel, der Ozeanversauerung und Schadstoffen. Über die Untersuchung berichtet das Forscherteam in der Fachzeitschrift Scientific Reports.