In den Ozeanen gibt es immer mehr Hitzewellen.

Schuld daran ist der Klimawandel. Ein Forschungsteam aus den USA hat Daten zur Wassertemperatur in den Weltmeeren ausgewertet - von 1870 bis 2020. Als extreme Hitze bezeichneten die Forschenden Werte, die in diesen 150 Jahren bei den stärksten zwei Prozent aller Temperaturanstiege in einer Meeresgegend gemessen wurden.



Der Datenvergleich zeigte: 2014 waren zum ersten Mal mehr als die Hälfte aller Meeresgebiete von so einer Extremtemperatur betroffen, 2019 waren es sogar 57 Prozent.



Viele Ökosysteme in Gefahr

Die Forschenden verstehen ihre Daten auch als einen dringenden Aufruf, etwas gegen die Emission von klimaschädlichen Gasen zu tun. Denn wenn es mit der extremen Hitze im Meer so weitergehe, seien viele Ökosysteme im Ozean in Gefahr. Und weil warmes Wasser auch nicht so viel CO2 speichern kann wie kaltes, fielen die Ozeane dauerhaft als Klimagas-Speicher aus.