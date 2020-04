Aber anscheinend wurde das Ausmaß bisher stark unterschätzt. Das meinen Forschende vom ozeanographischen Forschungsinstitut in Woods Hole in den USA.

Kohlendioxid wird in den Ozeanen gebunden, indem sich an der Oberfläche Plankton bildet. Das sind einzellige Organismen, die mit Fotosynthese Licht in Energie umwandeln und dabei Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff freisetzen. Die kohlenstoffhaltigen Fragmente sinken dann in Richtung Meeresboden ab. Der Kohlenstoff wird gespeichert.

Wie viel Kohlenstoff so gespeichert werden kann, hängt auch davon ab, wie viel Sonnenlicht wie tief ins Wasser eindringt. Genau das haben die Forschenden aus Woods Hole jetzt untersucht - und festgestellt, dass der Bereich, in den die Sonnenstrahlen dringen, viel tiefer ist als gedacht. Den Forschenden zufolge könnte in den Ozeanen dadurch doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert werden wie bisher angenommen. Sie fordern, den Bereich, in den Sonnenlicht in die Ozeane dringt, genauer zu untersuchen. So könnten Klimamodelle verbessert werden.