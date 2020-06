Dieses hochgiftige Schwermetall stört zum Beispiel das Nervensystem bei Menschen und Tieren. Quecksilber kommt in geringen Konzentrationen auch in der Natur vor. Aber durch menschliche Emissionen wie zum Beispiel durch die Zementproduktion wird es immer stärker freigesetzt. Mittlerweile ist es auch in sehr entlegenen Gebieten zu finden, sogar in der Tundra und in den Polarregionen.

Forschende der Universitäten Toulouse in Frankreich und Tjianjin in China wollten wissen, wie viel Quecksilber in den Ozeanen ist. Dafür haben sie einen Tauchroboter in den weltweit tiefsten Meeresgraben gelassen. Auf dem Grund des 11.000 Meter tiefen Marianengraben hat der Tauchroboter Sedimente eingesammelt und auch kleinere Tiere wie Krebse gefangen. Im Nachbargraben hat der Roboter das wiederholt.

Dabei kam heraus: Auch die Tiefsee-Sedimente beinhalten Quecksilber und auch in den dort lebenden Tieren ist es zu finden. Die Forschenden vermuten, dass das Schwermetall aus den oberen Wasserschichten bis in die Tiefsee herunter fällt.