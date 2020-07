Allerdings gibt es seit Jahren weniger von ihnen in den Meeren. Durch Überfischung und die Erwärmung des Wassers sind die Populationen in den letzten 60 Jahren deutlich gesunken. Das hat jetzt noch mal eine Studie eines internationalen Forschungsteams ergeben, an der auch das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel beteiligt war. Dafür wurde eine neue, computerbasierte Methode genutzt, die erstmals Aussagen über Bestände ermöglicht, für die es nur wenige Daten gibt.

In einer zweiten Studie haben die Forschenden sich vor allem die Fischbestände rund um Großbritannien angesehen. Auch diese Gewässer sind laut dem Team überfischt. Durch die Corona-Pandemie wurde weniger gefischt - deswegen gab es etwas Erholung. Die Forschenden schlagen strengere Fangquoten vor, um der Überfischung entgegenwirken.