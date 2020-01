Wer verdient in einer Paarbeziehung das meiste Geld?

Das Deutsche Zentrum für Altersfragen hat sich in klassischen Frau-Mann-Beziehungen die Verhältnisse über Jahrzehnte angeschaut und dafür Daten aus dem sozioökonomischen Panel analysiert. Das ist eine jährliche repräsentative Befragung von Menschen in Privathaushalten.

Demnach verdient der Mann noch immer das meiste Geld. In Ostdeutschland verdient er im Schnitt 55 Prozent, in Westdeutschland sogar 65 Prozent des Geldes, was das Paar insgesamt einnimmt. Und das ist den Forschenden zufolge ein Nachteil für Frauen.

Sie sprechen vom Partner-Pay-Gap und erklären, dass Frauen zwar vor allem seit den Hartz-Reformen 2005 öfter dazuverdienen - aber auch öfter in prekären Jobverhältnissen. Sie seien immer noch diejenigen mit weniger Einkommen und das steigere ihr Armutsrisiko und das ihrer Kinder. Denn zum Beispiel im Fall einer Trennung haben Frauen dann weniger Gehalt und sie haben auch weniger Rentenpunkte gesammelt als die Hauptverdiener.

Weiteres Studien-Ergebnis: Theoretisch wäre eine Einkommensgleichheit möglich - weil Frau und Mann in der Mehrheit inzwischen gleich hohe Bildungsabschlüsse haben - und damit auch gleich hohe Verdienstchancen.