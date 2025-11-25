Nach einer Studie im Fachmagazin PNAS haben freilaufende Hunde normalerweise mehrere Geschlechtspartner - anders als Wolfspärchen, die sich meist ein Leben lang treu bleiben. Beobachtet wurde das bei drei wilden Hunderudeln in Marokko, Italien und in der Ukraine. Die Tiere konnten sich frei bewegen und vermehren, waren aber in der Nähe von Menschen und mit Nahrung versorgt. Bei den Welpen gab es viele Halbgeschwister. Sowohl die Rüden als auch die Hündinnen hatten Geschlechtsverkehr mit mehreren Partnern – bis zu sieben. Zu erkennen war allerdings eine Vorliebe für vertraute Partner.



Die Forschenden vermuten als Grund, dass sich bei den Hunden die Fressgewohnheiten verändert hatten. Während Wölfe jagen, und Mutter und Vater über viele Monate ihre Welpen versorgen müssen, konnten sich die frühen Hunden auf das Futter in der Nähe der Menschen verlassen. Sie mussten sich nicht gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Es war also nicht notwendig, so eng zusammen zu bleiben.