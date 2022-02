Das bisschen Haushalt - sorgt in heterosexuellen Beziehungen oft für Stress: Meistens, weil die Frau mehr zuhause ist und seltener Karriere macht.

Aber wie ist das eigentlich in gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Gibt es da ähnlichen Stress? Nein, schreiben McKinsey-Forschende in einem Bericht: Ihnen zufolge teilen sich Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen Aufgaben zuhause gerechter auf.

Gerechtere Aufgabenteilung

Während gut die Hälfte der Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen angab, die ganze oder die meiste Hausarbeit zu machen, waren es bei den Frauen, die in einer Beziehung mit einer Frau lebten, nur ein Viertel.

Laut den Forschenden wertschätzen Menschen in homosexuellen Beziehungen BEIDE Karrieren - und zwar unabhängig davon, wer mehr verdient. Weil sie nicht auf die typischen Geschlechter-Stereotype zurückfallen können, haben sie laut dem Bericht andere Strategien:

Häufiger externe HaushaltshelferInnen

Sie verteilen Aufgaben zum Beispiel danach, wem es weniger ausmacht, die Spüle zu schrubben oder sich um die Versicherungsverträge zu kümmern. Und: Sie suchen sich öfter bezahlte Hilfe - zum Beispiel in Form einer Putzhilfe. Davon könnten sich heterosexuelle Paare was abgucken.