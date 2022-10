Sie sahen aus wie eine Kühlbox auf sechs Rädern, haben aber anscheinend nicht funktioniert wie erhofft.

Amazon gibt die Entwicklung seiner Lieferroboter für Gehwege auf. Eine Sprecherin sagte dem Wirtschaftsdienst Bloomberg, das Entwicklungsteam sei aufgelöst worden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden Jobs in anderen Bereichen des Konzerns angeboten.

Amazon hatte vor rund drei Jahren Tests unter anderem in einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington gestartet. Laut Bloomberg will der Konzern die Idee von selbstfahrenden Lieferrobotern weiter prüfen, das bisherige Konzept habe aber nicht funktioniert. Demnach arbeiteten weltweit rund 400 Beschäftigte an der Idee.

Auch andere Firmen hatten in den letzten Jahren an Lieferrobotern gearbeitet - ohne einen großen Durchbruch.