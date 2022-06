Aus Umweltgründen auf Paketbestellungen verzichten, das machen die wenigsten.

Bei einer Umfrage der Postbank sagte nur jede zehnte befragte Person, dass sie ihre Online-Käufe aus ökologischen Gründen zurückfährt oder ganz auf sie verzichtet.

Dagegen bestellte sogar jede dritte Person Waren, bei der von vorneherein klar ist, dass sie wieder zurückgeht - zum Beispiel um verschiedene Kleidergrößen zu Hause anzuprobieren. Dass Retouren vernichtet werden, lehnten die meisten aber ab und sie gaben auch an, auf nachhaltiges Verpackungsmaterial zu achten.

Jüngere bestellen am meisten

Laut den Umfrage-Autorinnen zeigt insbesondere die jüngere Gruppe der unter 40-Jährigen widersprüchliche Tendenzen auf: Einerseits waren sie es, die am häufigsten auf die Umwelt achten wollten. Anderseits bestellten sie das meiste, auch in Restaurants und beim Lieferservice - und nahmen damit besonders belastende Einmalverpackungen in Kauf.