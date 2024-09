In der pakistanischen Stadt Lahore gibt es jetzt eine Mitfahrgelegenheits-App extra für Frauen und Transpersonen.

Viele von ihnen wollen nicht mehr mit dem Bus oder der Bahn fahren, weil sie Angst vor Diskriminierung und sexueller Belästigung haben. Wenn sie eine Fahrt über die neue App SheDrives buchen, dann sind sowohl die Fahrerinnen und Fahrer als auch die andere Fahrgäste ausschließlich Transpersonen oder Frauen. Die Fahrzeuge erkennen sie an pinken Logos.

In Pakistan werden viele Transpersonen diskriminiert, sexuell missbraucht und teilweise sogar getötet. Die App für sicheres Fahren gibt es erst mal nur in Lahore. Dort leben schätzungsweise 30.000 Transpersonen.

Pinke Busse und Taxis für Frauen

In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gibt es schon pinke Frauenbusse. Die sollen vor allem Schülerinnen und Lehrerinnen sicher aus umliegenden Dörfern in die Stadt zur Schule bringen. In Karachi fahren außerdem pinke Taxis nur für Frauen.