Ähnlich wie in Ostafrika herrscht in Pakistan gerade eine Heuschreckenplage.

Millionen der Insekten bedrohen dort Vegetation und Weizenernten. Wie verschiedene Medien berichten, will China deswegen jetzt 100.000 Enten ins Nachbarland schicken. Die Enten sollen in Pakistan die Heuschrecken fressen und verhindern, dass sich die Schwärme vermehren.

Laut den Berichten hat China schonmal gute Erfahrungen mit so einer Entenmission gemacht - vor 20 Jahren waren die Tiere bei einer ähnlichen Plage erfolgreich eingesetzt worden. Wie ein chinesischer Agrarwissenschaftler erklärt, eignet sich die Vogelart besonders gut, weil Enten gerne in der Gruppe bleiben und sich so besser steuern lassen als zum Beispiel Hühner. Außerdem fresse eine Ente pro Tag bis zu 200 Heuschrecken, ein Huhn schaffe nur 70.