Drachenfliegen schwer gemacht

In der pakistanischen Stadt Rawalpindi bereitet die Polizei gerade einen Großeinsatz vor - gegen Drachen.

Die gehören traditionell zum Frühlingsfest Basant, das diese Woche in der Provinz Punjab anfängt. Das ganze Fest war in Punjab jahrelang verboten - es ist eigentlich eine hinduistische Tradition, die auch im verfeindeten Indien gefeiert wird. Jetzt hat die Regierung von Punjab das Fest wieder erlaubt - die Drachen bleiben aber verboten. Dahinter stecken Sicherheitsbedenken: In der Vergangenheit haben die Drachenflieger an den Leinen oft Glasscherben oder scharfe Metallteile befestigt, mit denen sie andere Drachen von ihren Leinen abtrennen konnten, sodass die wegfliegen. In Rawalpindi glaubt die Polizei aber wohl nicht, dass sich die Einwohner an den Drachenbann halten. Die Zeitung Express Tribune berichtet, dass für die Feiern morgen Nacht sogar eine Spezialeinheit bereit steht.

Wer einen Drachen steigen lassen will, muss sich sowieso was einfallen lassen. Wegen des Verbots und der hohen Nachfrage sind die Preise stark gestiegen. Die Drachen kommen aus einer Nachbarprovinz - verkauft wird nur unter der Hand.