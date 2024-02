Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan und seine Frau sind zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil sie zu früh geheiratet haben.

In Pakistan müssen geschiedene Frauen nämlich drei Monate nach der Scheidung warten, bevor sie erneut heiraten dürfen. Laut der Nachrichtenagentur AP will Khan in Berufung gehen. Er und seine Partei nannten das Urteil politisch motiviert, denn nächste Woche wird in Pakistan ein neues Parlament gewählt. Bei der kommenden Wahl darf Khan selbst nicht antreten, weil er schon wegen Korruption verurteilt wurde.

Auch nach seiner Abwahl 2022 hat Khan noch Macht in Pakistan. Als er letztes Jahr schon einmal verhaftet wurde, hatte es gewaltsame Aufstände gegeben. Seine Anhängerinnen und Anhänger hatten dabei verschiedene Militärbasen und Staatsmedien angegriffen. Die Gewalt endete erst als Khan wieder freigelassen wurde.