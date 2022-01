In Pakistan ist zum ersten Mal eine Frau als Richterin an den Obersten Gerichtshof des Landes berufen worden.

Ayesha Malik war bisher Richterin am Obersten Gericht in der Lahore - das ist die zweitgrößte Stadt Pakistans. Die 55-Jährige hat sich in den letzten Jahren immer wieder für die Rechte von Frauen eingesetzt. Sie hat zum Beispiel mit einem Urteil dafür gesorgt, dass die sogenannten Jungfräulichkeitstest nach Vergewaltigungen als verfassungswidrig gelten.

Pakistanische Medien berichten, dass die Entscheidung für Malik knapp ausgefallen ist. Im zuständigen Gremium hätten 5 Personen für und 4 gegen sie gestimmt. Auch sonst sind die Reaktionen gespalten: Einige freuen sich und sagen, dass ihre Nominierung ein historischer Schritt für das Justizsystem sei und es inklusiver machen könnte. Mehrere Anwaltsvereinigungen sollen aber auch angekündigt haben, Verhandlungen zu boykottieren, die von ihr geleitet werden.