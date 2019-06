In Pakistan ist Gewalt gegen Frauen allgegenwärtig - und oft wird sie nicht bestraft.

Das soll sich jetzt ändern. Der oberste Richter des Landes hat angekündigt, dass er eine ganze Reihe von Gerichten im Land einrichten lassen will, die sich nur um Fälle von Gewalt gegen Frauen kümmern.

Bei Gewalttaten gegen Frauen sind die heutigen Gerichte in Pakistan in der Regel schwerfällig. Von Anwälten und Anwältinnen heißt es, die Gerichte seien den Frauen gegenüber oft voreingenommen. Meistens kommen die Fälle gar nicht vor Gericht, weil sie von Dorfräten verhandelt werden. Die sagen oft, dass die Frauen selbst schuld sind an den Übergriffen.

In einem Ranking der Thomson Reuters Foundation steht Pakistan auf Platz sechs der gefährlichsten Länder für Frauen auf der Welt. Für das Ranking aus dem Jahr 2018 hat die Stiftung der Nachrichtenagentur Reuters eine Umfrage unter Experten gemacht. Auf Platz eins liegt Indien, als erstes westliches Land die USA auf Platz 10.

Neben den Gerichten gegen Gewalt gegen Frauen plant das Oberste Gericht von Pakistan auch solche für die Belange von Kindern.