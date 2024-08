In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gibt es jetzt pinke Frauenbusse.

Die sollen vor allem Schülerinnen und Lehrerinnen sicher aus umliegenden Dörfern in die Stadt zur Schule bringen - das sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Fahrt ist kostenlos.

Das Ministerium sagt, dass Fahrtkosten oder Angst vor Belästigung in öffentlichen Bussen vor allem in ländlichen Gegenden viele Mädchen vom Schulbesuch abhalten. Es gibt in Islamabad zwar auch schon kostenlose Schulbusse, die nur Mädchen transportieren. Die fahren aber bisher nicht bis in Gebiete außerhalb der Stadt.

Anfang vergangenen Jahres führte schon die Millionenstadt Karachi die pinken Busse im öffentlichen Nahverkehr ein - für alle Frauen, nicht nur Schülerinnen.

Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind in dem traditionellen südasiatischen Land ein weit verbreitetes Problem. In Metro-Linien größerer Städte gibt es daher schon länger Frauenabteile. Die werden oft aber auch von Männern genutzt.